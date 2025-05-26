Дмитрий Азаров возглавил региональное направление госкорпорации «Ростех»

Ранее Азаров занимал должности в Совете Федерации и Всероссийском совете местного самоуправления, что позволило ему наладить контакты в разных субъектах страны. Официальная информация подтверждает его назначение в структуру госкорпорации, сообщает «Самарское Обозрение».