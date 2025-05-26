Дмитрий Азаров возглавил региональное направление госкорпорации «Ростех»

Бывший глава Самарской области Дмитрий Азаров назначен представителем госкорпорации «Ростех» в российских регионах. Его задача заключается в координации деятельности региональных подразделений холдинга.
Ранее Азаров занимал должности в Совете Федерации и Всероссийском совете местного самоуправления, что позволило ему наладить контакты в разных субъектах страны. Официальная информация подтверждает его назначение в структуру госкорпорации, сообщает «Самарское Обозрение».
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