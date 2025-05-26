Только этого нам не хватало: В Молдове объявлен «жёлтый код» из-за угрозы паводков и наводнении

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы 26 мая выпустила гидрологическое предупреждение в связи с большим количеством осадков, которые могут привести к затоплениям в некоторых районах.
В период с 26 по 28 мая в связи с прогнозируемыми проливными дождями (до 45 л/м²) ожидаются интенсивные потоки воды по склонам, внезапные паводки и локальные наводнения.
Опасность угрожает ряду гидрографических бассейнов страны. Властям и операторам гидросооружений рекомендовано усилить контроль и подготовиться к возможному сбросу воды. Граждан призывают к осторожности вблизи рек и склонов.