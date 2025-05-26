Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 минут запускали сердце воронежские фельдшеры пациентке с инсультом

Медицинские работники успешно справились с задачей, женщину удалось стабилизировать. Инцидент случился в Россошанском районе в прошедшую субботу, 24 мая.

Источник: 36on

Медиков вызвала сама 52-летняя пострадавшая — колл-центру скорой помощи она сообщила о боли в груди. Через 8 минут водитель Игорь Павлюков доставил медиков на место, но в ходе осмотра пациентка потеряла сознание, после чего у нее начались судороги, затем остановились сердце и дыхание.

Фельдшеры Ирина Тихомирова и Денис Иванчук диагностировали инфаркт миокарда и сразу начали реанимировать женщину. Они боролись за ее жизнь без остановки 17 минут и в итоге им удалось запустить сердце и восстановить дыхание.

В районной больнице женщину сначала отправили в реанимацию, но сейчас она уже находится в общей палате профильного отделения.