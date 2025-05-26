Тру-крайм по-самарски: как банда детей, возглавляемая 22-летней девушкой обкрадывала мещан в начале XX века?

Неслыханные по своей дерзости кражи потрясли дореволюционную Самару. Некто небывало проворный проникал в квартиры уважаемых граждан и присваивал себе ценные вещи. Зачастую, в жилище находились хозяева. Тогда вор мог запросто вытянуть из их карманов деньги и остаться незамеченным.
Оказалось, что ворами-невидимками были простые мальчики 11−14 лет. В итоге они оказались на скамье подсудимых.
Журналист «МК в Самаре» нашел вырезку из газеты «Волжский день» от 1914 года, которая повествует об этих событиях.
Мы оставили в тексте оригинальную дореволюционную орфографию.
Итак, вот, что писали наши коллеги более 100 лет назад:
"Исключительное дѣло.
Въ камѣре городского судьи 5-го участка рассмотрѣнъ рядъ дѣлъ о невѣроятныхъ кражахъ, совершенныхъ за короткій промежутокъ времени.
На скамьѣ подсудимыхъ изъ взрослыхъ — одна Елена Цыганова 22 лѣтъ, остальные участники кражъ — дѣти: Цыгановъ (братъ ЕЛены) 11 лѣтъ, Сѣдышев 14 лѣтъ, Аквиловъ 12 лѣтъ и самый старшій — Друшевскій 14 лѣтъ.
Непосредственное участіе въ кражахъ принимали только мальчики. Елена же Цыганова принимала и превращала краденые вещи въ звонкую монету.
Эта «артель» малолѣтнихъ воровъ работала съ удивительнымъ «ансамблемъ» и невѣроятнымъ мастерствомъ и знаніем своего дѣла.
За короткое время было совершено 43 кражи въ разныхъ частяхъ города. Команда проникала днемъ въ квартиры и почти на глазахъ обитателей выбирала наиболѣе цѣнныя вещи.
Дерзость воришекъ доходила до того, что они ухитрялись очищать не только коридоры и вѣшалки квартиръ, но забирались въ будуары и спальни, залѣзая даже въ карманы мирно бесѣдовавшихъ между собой обитателей.
Одна изъ потерпнвшихъ заявила на судѣ, что она никакъ понять не можетъ какъ у нея изъ-подъ глазу украли шиблеты и 8 рублей денегъ. Кража была совершена съ удивительнымъ проворствомъ въ какихъ-нибудь 10 минутъ.
Изъ квартиры Елены Цыгановой было вывезено украденныхъ мальчиками вещей — два воза.
На судѣ мальчики держались очень развязно, сознаваясь в преступленіяхъ и охотно съ подробностями разсказывая, какъ они «работали».
— Для чего же ты воруешь? — спрашиваетъ судья Сѣдышева.
— Краду потому, — отвѣчаетъ мальчикъ, — что желаю отыграться…
— Ты что же? Въ карты играешь?
— Въ карты… Въ двадцать одно… И все проигрываю, — добавляет со вздохомъ подсудимый: — что украдешь, то и проиграешь.
Елена Цыганова на вопросъ судьи о виновности, — отчеканивая слова, заявляет:
— Я признаю себя виновной въ укрывательствѣ краденаго. Я знала, что Сѣдышевъ и мой братъ воровали. Знала — и темъ и жила. На службу я не могла поступить, такъ какъ мой паспортъ находился у слѣдователя 3-го участка.
— Я созналась во всемъ этомъ и въ сыскномъ отдѣленiи, — продолжала Цыганова — но сознаніе мое было вынуждено побоями. Сыскное отдѣленіе бьетъ и бьетъ ужасно. Спиридоновъ (околоточный надзиратель сыскного отдѣленiя) даже засучилъ рукава, словно за душой полѣзъ.
Самъ начальникъ сыскного отдѣленія бьет, вмѣсто того, что бы удерживать своихъ агентовъ. Сыскное само воруетъ и получаетъ деньги отъ пріемщиковъ краденаго. Вотъ фактъ: по дѣлу Безруковой жидовку освободили за 100 ₽
Судья занесъ все заявленіе Цыгановой въ протоколъ.
Цыганова приговорена къ 3 мѣсяцамъ тюрьмы, а всѣ мальчики къ трехмѣсячному аресту".
Как мы видим, суд снисходительно отнесся к преступникам. Видимо, сказался возраст детей и догадка, что они занимались подобным делом не от хорошей жизни.
Ранее мы публиковали еще несколько материалов о преступлениях в дореволюционной Самаре — про братоубийство и загадочных мертвецах в центре города.
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