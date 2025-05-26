Тру-крайм по-самарски: как банда детей, возглавляемая 22-летней девушкой обкрадывала мещан в начале XX века?

— Я признаю себя виновной въ укрывательствѣ краденаго. Я знала, что Сѣдышевъ и мой братъ воровали. Знала — и темъ и жила. На службу я не могла поступить, такъ какъ мой паспортъ находился у слѣдователя 3-го участка.