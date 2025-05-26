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Таможня назвала белорусам суммы наличных, подлежащих декларированию при выезде за границу

Таможня назвала белорусам суммы, которые надо декларировать на границе.

Источник: Комсомольская правда

Таможня назвала белорусам суммы, которые надо декларировать на границе. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В ГТК перед отпускным сезоном напомнили белорусам о суммах наличных средств, которые подлежат обязательному декларированию. Сказано, что в случае перемещения через границу денежных средств на сумму более 10 тысяч долларов в эквиваленте одним физлицом, то их нужно письменно декларировать.

В пресс-службе уточнили, что для этого необходимо выбрать красный коридор пункта пропуска, а затем в установленном порядке заполнить основной и дополнительный формуляры декларации на бумаге или же в электронном виде.

«Правило действует как на ввоз, так и на вывоз денежных средств за пределы ЕАЭС», — уточнили в таможне.

Говорится, что в декларации нужно заявлять всю сумму ввозимых или же вывозимых денежных средств. В том случае, если разная валюта, то каждую следует и указывать. В ГТК отметили, что перерасчет суммы в доллары производится на день пересечения границы по курсу Национального банка Беларуси.

В том случае, если общая сумма при единовременном перемещении окажется выше эквивалентной 100 000 долларов, то в названном случае декларация сопровождается предоставлением документов, которые подтверждают происхождение денег.

В ГТК обращают внимание, что несоблюдение указанного влечет за собой административную ответственность. Так, за названные правонарушения предусматривается штраф от 5 до 30 базовых величин, или от 210 до 1260 рублей (в мае 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) с конфискацией денежных средств или без нее.

Вместе с тем в случае незаконного перемещения незадекларированных денежных средств в размере, который превышает 30 000 долларов, согласно части 2 статьи 228 Уголовного кодекса предусматривается уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.

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