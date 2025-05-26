Таможня назвала белорусам суммы наличных, подлежащих декларированию при выезде за границу

Говорится, что в декларации нужно заявлять всю сумму ввозимых или же вывозимых денежных средств. В том случае, если разная валюта, то каждую следует и указывать. В ГТК отметили, что перерасчет суммы в доллары производится на день пересечения границы по курсу Национального банка Беларуси.