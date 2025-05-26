Создан прототип генной терапии от болезни Хантингтона

Руководствуясь этой идеей, ученые модифицировали геномный редактор на базе «нобелевской» системы CRISPR/Cas9 таким образом, что он менял CAG-повторы только в копиях гена HTT, и проверили его работу в опытах на культурах человеческих клеток и мышах. Эти опыты показали, что генная терапия удалила значительную часть повторов в 45−60% клеток носителей болезни Хантингтона и в 20−30% нейронов мышей, что замедлило их гибель. Это говорит о высокой перспективности дальнейшей разработки данной генной терапии, подытожили биологи.