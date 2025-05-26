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Детский крестный ход пройдет в Екатеринбурге 1 июня

В Екатеринбурге 1 июня состоится шествие детского крестного хода, которое стартует в 11:30 от храма «Большой Златоуст» и завершится у часовни святой великомученицы Екатерины, сообщили в Екатеринбургской епархии.

Источник: Коммерсантъ

У часовни состоится благодарственный молебен, посвященный окончанию учебного года. «Молитвенное шествие, посвященное окончанию учебного года, традиционно приходится на Дни славянской письменности и культуры и торжественно прославляет святых Мефодия и Кирилла, учителей словенских», — добавили в епархии.

Напомним, в сентябре прошлого года в детском крестном ходе в честь начала нового учебного года приняли участие 1700 человек. Они прошли восьмикилометровый путь по маршруту Царского крестного хода от храма в честь Владимирской иконы на Семи Ключах до Ганиной Ямы.