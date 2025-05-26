Детский крестный ход пройдет в Екатеринбурге 1 июня

Напомним, в сентябре прошлого года в детском крестном ходе в честь начала нового учебного года приняли участие 1700 человек. Они прошли восьмикилометровый путь по маршруту Царского крестного хода от храма в честь Владимирской иконы на Семи Ключах до Ганиной Ямы.