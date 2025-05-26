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В Омске планируют поднять тариф на содержание и отлов безнадзорных собак

Если проект приказа будет одобрен, расходы увеличатся с 1 января.

Источник: Комсомольская правда

Главное управление по ветеринарии Омской области подготовило проект приказа, увеличивающего расценки на содержание и отлов безнадзорных животных.

Если документ примут, отлов и доставка в приют одной собаки будет обходится в 2 391,84 рубля. Содержание в приюте сроком до 21 дня — 102, 34 рубля в сутки. В эту стоимость входит карантин, лечение и вакцинация.

Стерилизация и маркировка обойдутся в 3 164, 45 рублей, возврат на прежнее место обитания — 514, 74 рубля.

Если после 21 дня животное не смогут вернуть обратно на улицу или найти ему нового владельца, его содержание удешевится до 95, 94 рубля в день.

До 30 мая на проект приказа должны поступить заключения независимой экспертизы и независимой антикоррупционной экспертизы. Если в такой редакции приказ примут, новые тарифы вступят в силу с 1 января 2026 года.