Суд в Перми продлил арест фотографу, обвиняемому в госизмене

Фигурант был задержан в 2023 году. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена), санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. Ряд СМИ указывали, что Скворцов своей вины не признает. Уточнялось также, что, по версии силовиков, фотограф якобы передал иностранному коллеге книгу про советские рассекреченные фортификационные сооружения (результаты историко-архивного исследования). Ранее издание было доступно для покупки в некоторых интернет-магазинах.