В Уфе 31 мая перекроют улицы в Сипайлово. Они будут задействованы в масштабном спортивном празднике «Зелёный марафон».
Как сообщают в мэрии, дороги будут перекрыты с 8 до 16 часов. Проезд будет закрыт по улицам:
ул. Маршала Жукова (от ул. Баязита Бикбая до ул. Академика Королёва).
ул. Академика Королёва (от ул. Маршала Жукова до ул. Набережная реки Уфы).
ул. Набережная реки Уфы (от ул. Академика Королёва до ул. Паромной).
Проезд-дублёр ул. Маршала Жукова (вдоль парка «Кашкадан»).
Из-за ограничения движения, общественный транспорт сменит схему движения. Въезд на автобусах далее парка «Кашкадан» будет закрыт.