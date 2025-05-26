Дезодоранты VS антиперспиранты: что эффективнее в борьбе с потом

Дезодоранты и антиперспиранты в виде спрея удобны в использовании и обеспечивают легкое и равномерное нанесение, однако они могут содержать спирт, который иногда вызывает раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей. Кремы и роликовые дезодоранты часто содержат более нежные ингредиенты и могут быть более подходящими для чувствительной кожи. Кристаллические дезодоранты или дезодоранты-камни представляют собой альтернативу роликовым. Они содержат минеральные соли, препятствуют размножению бактерий, тем самым уменьшая запах, но не блокируют потоотделение.