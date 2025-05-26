Дезодоранты VS антиперспиранты: что эффективнее в борьбе с потом

На улице установилась жаркая погода, и, как следствие, повысилась актуальность в защите от пота и неприятного запаха. Рынок предлагает широкий выбор дезодорантов и антиперспирантов: спреи, стики, кремы, гели, минеральные кристаллы и даже специальные масла. Каждый вид отличается своими особенностями и преимуществами. Как выбрать дезодорант, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
В чем отличие дезодоранта от антиперспиранта.
По словам врача-дерматолога, доктора медицинских наук Юлии Галлямовой, дезодоранты и антиперспиранты выполняют разную функцию в борьбе с потоотделением:
антиперспиранты подавляют потоотделение;дезодоранты заглушают запах пота за счет своих отдушек.
— Важно четко разделять эти косметические продукты, — подчеркнула собеседница «ВМ». — Дезодоранты создают дополнительный приятный запах и не могут быть опасными для здоровья. А вот про антиперспиранты ведется много дискуссий. Например, есть мнение, что в них содержится оксид цинка, который вызывает рак. Однако это совершенно не доказано и не оправдано.
Антиперспиранты наносятся поверхностно на кожу, они закупоривают выводные протоки потовых желез, таким образом уменьшая потоотделение и запах, пояснила эксперт.
— Но постоянно пользоваться антиперспирантами нельзя, потому что потоотделение — это естественная и физиологическая функция организма. К помощи этого средства можно прибегнуть, когда есть острая необходимость, например, при подготовке к важной встрече, — отметила Галлямова.
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Какой формат выбрать.
Как рассказала врач-косметолог Марият Мухина, каждый сам может решить, в каком виде их использовать. Спрей или ролик — это дело вкуса. При выборе средства для защиты от пота и запаха стоит учитывать:
Дезодоранты и антиперспиранты в виде спрея удобны в использовании и обеспечивают легкое и равномерное нанесение, однако они могут содержать спирт, который иногда вызывает раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей. Кремы и роликовые дезодоранты часто содержат более нежные ингредиенты и могут быть более подходящими для чувствительной кожи. Кристаллические дезодоранты или дезодоранты-камни представляют собой альтернативу роликовым. Они содержат минеральные соли, препятствуют размножению бактерий, тем самым уменьшая запах, но не блокируют потоотделение.
Чего не должно быть в составе.
Все дезодоранты и антиперспиранты, которые представлены на российском рынке, имеют сертификаты качества, являются безопасными для здоровья и не содержат вредных и опасных веществ в составе, заверила Галлямова:
— В нашей стране есть определенные ГОСТы на данную продукцию. Их создавали на основе многолетних научных исследований по безопасности химических веществ. Соответственно, эти ГОСТы не допускают использования вредных веществ и превышения их концентрации в дезодорантах и антиперспирантах. Если продукция имеет сертификат качества, то беспокоиться не о чем, потому что в ней содержатся только те ингредиенты в допустимой концентрации, которые не вызывают заболеваний, — заверила Галлямова.
Тем не менее, по словам Мухиной, при выборе дезодоранта и антиперспиранта стоит избегать продуктов с теми ингредиентами, которые могут вызвать аллергию или раздражение, исходя из вашей чувствительности и анамнеза:
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Например, если у человека аллергия на мед, значит в составе дезодоранта и антиперспиранта не должно быть продуктов пчеловодства. При аллергии на хвойные — никаких масел и смолы хвойных. Обращайте внимание на наличие спирта, синтетических ароматизаторов и красителей. Выбирайте дезодоранты, которые не содержат в составе парабенов, алюминиевых солей и фталатов.
— Лучше всего выбирать средства с минимальным количеством химикатов, имеющие растительные экстракты и натуральные масла, — посоветовала эксперт.
Как правильно наносить.
Как рассказала косметолог, чтобы эффективно использовать дезодоранты и антиперспиранты и обеспечить долгосрочную защиту от пота и запаха, следует придерживаться некоторых правил:
Следует наносить на чистую и сухую кожу, предпочтительно сразу после душа. Это обеспечит наилучшее впитывание. Для дезодорантов-спреев рекомендуется держать флакон на расстоянии 15−20 сантиметров от кожи. Для роликовых и кремовых дезодорантов важно равномерно распределять продукт, покрывая всю область под мышками. Также стоит учитывать, что погода и уровень активности могут влиять на эффективность, и, возможно, вам будет необходимо повторять нанесение в течение дня, особенно в жару или при занятиях спортом.
— Каждый сам может решить, в каком виде их использовать: спрей или ролик, это дело вкуса. Главное, что их нужно использовать на чистые подмышки, потому что если уже есть запах пота, то средство работать не будет, — добавила Галлямова.
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