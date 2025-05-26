«Дожди продолжат идти в большинстве районов». Белгидромет сказал о дождливой погоде в конце мая в Беларуси

Специалисты добавляют, что в ночное время температура воздуха будет варьироваться от +6−8 до +14−16 градусов. Днем ожидается от +15 до +23 градусов. Вместе с тем в ближайшие дни на дорогах следует быть крайне внимательными и водителям, и пешеходам.