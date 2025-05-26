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«Дожди продолжат идти в большинстве районов». Белгидромет сказал о дождливой погоде в конце мая в Беларуси

Белгидромет сказал белорусам, когда ждать улучшения погоды.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 94% 762 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Белгидромет сказал белорусам, когда ждать улучшения погоды. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«По предварительным данным, в первый день календарного лета погода улучшится», — обратили внимание синоптики.

Сообщается, что 1 июня, в воскресенье, кратковременные дожди пройдут местами по стране, в дневные часы возможны грозы. Вместе с тем ночью и утром вероятен слабый туман. Температура воздуха ночью будет от +4 до +11 градусов. Днем прогнозируется от +14 до +21 градуса.

В Белгидромете обращают внимание, что зажатый между противостоящими атмосферными вихрями фронтальный раздел, продолжит и далее формировать погоду в стране в течение недели с 26 по 31 мая.

«Поэтому дожди продолжат идти в большинстве районов страны, местами достигая критериев сильных и сопровождаясь в дневные часы грозами. Зонтики лучше держать под рукой», — отметили в сообщении.

Специалисты добавляют, что в ночное время температура воздуха будет варьироваться от +6−8 до +14−16 градусов. Днем ожидается от +15 до +23 градусов. Вместе с тем в ближайшие дни на дорогах следует быть крайне внимательными и водителям, и пешеходам.