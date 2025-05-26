Российские решения объединили хранение, обработку и аналитику банковских данных

ВТБ завершил основной этап внедрения платформы данных на базе российских решений Arenadata. Она объединила информацию из ключевых информационных систем банка в единое пространство и обеспечила централизованное хранение, обработку и аналитику данных по всем направлениям бизнеса. Платформа также поддерживает взаимодействие с государственными органами и регуляторами.