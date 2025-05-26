Организаторы Менделеевской олимпиады: наши ребята «нахимичили» 10 золотых медалей

С. К.: Вузы заинтересованы в сильных абитуриентах и студентах. И дипломированные специалисты очень востребованы. Абсолютно! Нелепо даже объяснять, насколько важна химия для изменения качества и продолжительности нашей жизни, лечения многих заболеваний. Любое лекарство начинается с активной биологической молекулы, которая превращается в дальнейшем в таблетку или вакцину. Химия — это источник энергии и почти любой материал, который мы носим. Ну и так далее, можно бесконечно перечислять. Химия доминирует везде. Мы проводим на химфаке опросы среди наших выпускников. Более 80% из них работают по специальности. Это хорошая цифра. Примерно половина идет в науку, что тоже радует. Для Московского университета фундаментальность подготовки — абсолютный приоритет. А качество лучше всего подтверждает тот факт, что выпускник не только остается в профессии, но и в науке.