Под Волгоградом задержали членов кредитного кооператива

ВОЛГОГРАД, 26 мая — РИА Новости. Четверых организаторов кредитного кооператива в городе Камышин Волгоградской области задержали по подозрению в обмане пайщиков на 700 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
«В Волгоградской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в злоупотреблении полномочиями в деятельности кредитного кооператива», — говорится в сообщении. По данным ведомства, задержанные подозреваются по статье «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».
По информации СК, с 2010 года по 2019 год руководители кредитного кооператива в городе Камышин под видом оказания финансовой помощи пайщикам выдали себе и своим знакомым необеспеченные займы на общую сумму 150 миллионов рублей. Отмечается, что несмотря на запрет Центробанка РФ на прием новых членов и ведение финансовых операций, который был введен в 2019 году, кооператив продолжил свою деятельность, было заключено еще около 140 договоров и привлечено более 40 миллионов рублей, а выдано займов на сумму около 42 миллионов рублей. В результате, по данным СК, кооператив перестал выполнять свои обязательства перед пайщиками, и в 2019 году объявил о банкротстве. Отмечается, что общий ущерб гражданам составил около 700 миллионов рублей.
По информации СК, в ходе обыска у подозреваемых изъято 150 тысяч рублей, 13 тысяч евро и около 4 тысяч долларов, документы на имущество подозреваемых. Решается вопрос об их аресте.