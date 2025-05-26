Под Волгоградом задержали членов кредитного кооператива

По информации СК, с 2010 года по 2019 год руководители кредитного кооператива в городе Камышин под видом оказания финансовой помощи пайщикам выдали себе и своим знакомым необеспеченные займы на общую сумму 150 миллионов рублей. Отмечается, что несмотря на запрет Центробанка РФ на прием новых членов и ведение финансовых операций, который был введен в 2019 году, кооператив продолжил свою деятельность, было заключено еще около 140 договоров и привлечено более 40 миллионов рублей, а выдано займов на сумму около 42 миллионов рублей. В результате, по данным СК, кооператив перестал выполнять свои обязательства перед пайщиками, и в 2019 году объявил о банкротстве. Отмечается, что общий ущерб гражданам составил около 700 миллионов рублей.