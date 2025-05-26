Суд принял заявление о взыскании от битцевского маньяка к ФСИН

Впервые Александр Пичушкин убил, когда ему было 18 лет. Он задушил своего друга Михаила Одийчука веревкой, а тело сбросил в коллектор. Позже он стал охотиться на бездомных людей, беспризорников и одиноких женщин — на тех, кто не мог защититься. Орудовал маньяк молотком, а перед совершением убийств, как правило, распивал с жертвами спиртное. Ему долго удавалось оставаться вне подозрений: даже соседи не думали, что он способен на такое, ведь воспринимали его исключительно как тихого алкоголика.