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Кравцов рассказал о подготовке единых школьных учебников по всем предметам

Кравцов: единые учебники по всем предметам будут готовы в течение трех лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские школьники получат линейку единых школьных учебников по всем предметам в течение трех лет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.

«В течение трех лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам», — сказал он журналистам.

По словам Кравцова, сейчас готовятся учебники по естественно-научным предметам: физики, химии, биологии.

«Фактически это будет единый коллектив, который синхронизирует изучение предметов физики с математикой, химией, биологией», — добавил глава Минпросвещения.

Кроме того, министерство решило совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) подготовить учебники для углубленного изучения естественно-научных предметов.

С 1 сентября в школах появится обновленный единый учебник истории для 5−9 классов, а в следующем году планируется ввести единые учебники по обществознанию и духовно-нравственной культуре.