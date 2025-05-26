Кравцов рассказал о подготовке единых школьных учебников по всем предметам

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские школьники получат линейку единых школьных учебников по всем предметам в течение трех лет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
«В течение трех лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам», — сказал он журналистам.
По словам Кравцова, сейчас готовятся учебники по естественно-научным предметам: физики, химии, биологии.
«Фактически это будет единый коллектив, который синхронизирует изучение предметов физики с математикой, химией, биологией», — добавил глава Минпросвещения.
Кроме того, министерство решило совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) подготовить учебники для углубленного изучения естественно-научных предметов.
С 1 сентября в школах появится обновленный единый учебник истории для 5−9 классов, а в следующем году планируется ввести единые учебники по обществознанию и духовно-нравственной культуре.