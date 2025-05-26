Как в Беларуси рассчитывается больничный, напомнили в Минтруда

Учитывается и учет продолжительности уплаты взносов в ФСЗН. Для тех, кто платит взносы в бюджет фонда 10 лет и более, — с первого дня болезни возмещается 100% утраченного заработка. Для граждан, уплачивающих взносы менее 10 лет, — 80% по всему случаю нетрудоспособности.