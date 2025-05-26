Как в Беларуси рассчитывается больничный, напомнили в Минтруда

Если речь идет о минимальном размере пособия по временной нетрудоспособности, то за основу берется расчетная величина — минимальная заработная плата, которая на данный момент составляет Br726.
Учитывается и учет продолжительности уплаты взносов в ФСЗН. Для тех, кто платит взносы в бюджет фонда 10 лет и более, — с первого дня болезни возмещается 100% утраченного заработка. Для граждан, уплачивающих взносы менее 10 лет, — 80% по всему случаю нетрудоспособности.
Расчет среднедневного заработка производится ФСЗН автоматически на основе данных персонифицированного учета. Включаются все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в ФСЗН по всем работодателям (в том числе бывшим) в расчетном периоде.
Расчетный период составляет 18 месяцев, предшествующих кварталу, в котором наступил случай временной нетрудоспособности. Если у сотрудника несколько мест работы, то пособие назначается только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей.
В Минтруда отметили, что для мам, которые уходят из одного декрета в другой, размер пособия будет равняться предыдущему декретному (если новый отпуск по уходу за ребенком начинается сразу после предыдущего).