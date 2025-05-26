Минтруда сказало белорусам, как рассчитывается больничный

Сказано, что для белорусов, которые уплачивают взносы менее десяти лет, предусмотрено 80% всему случаю нетрудоспособности. В пресс-службе уточнили, что расчет среднедневного заработка осуществляется Фондом социальной защиты населения в автоматическом режиме на основе данных персонифицированного учета. Сюда включаются все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в ФСЗН по всем работодателям (в том числе речь идет и о бывших работодателях) в расчетном периоде.