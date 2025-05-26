Минтруда сказало белорусам, как рассчитывается больничный. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В том случае, если речь идет про минимальный размер пособия, то за основу берется расчетная в виде минимальной заработной платы, которая составляет 726 рублей. В Минтруда отмечают, что тем, кто платит взносы в бюджет ФСЗН десять лет и более, в первого дня болезни будет возмещено 100% утраченного заработка.
Сказано, что для белорусов, которые уплачивают взносы менее десяти лет, предусмотрено 80% всему случаю нетрудоспособности. В пресс-службе уточнили, что расчет среднедневного заработка осуществляется Фондом социальной защиты населения в автоматическом режиме на основе данных персонифицированного учета. Сюда включаются все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в ФСЗН по всем работодателям (в том числе речь идет и о бывших работодателях) в расчетном периоде.
В Минтруда акцентировали внимание, что расчетный период сейчас составляет 18 месяцев, предшествующих кварталу, в котором наступил случай временной нетрудоспособности. Если же у белоруса несколько мест работы, то пособие назначается лишь по основному месту работы и с учетом заработка у всех работодателей.
В ведомстве отметили, что для тех мам, которые уходят из одного декрета в другой, размер пособия будет равен предыдущему декретному. Это предусмотрено в том случае, если новый отпуск по уходу за ребенком начинается сразу же после предыдущего.
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