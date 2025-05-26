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В России снизилось число повторных инфарктов

Минздрав: число повторных инфарктов в России с 2019 по 2024 год снизилось на 40%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Количество повторных инфарктов в России с 2019 по 2024 год снизилось на 40%, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

«С 2019 по 2024 год на 40% снизилось количество повторных инфарктов», — говорится в презентации, представленной замминистра в ходе круглого стола в Госдуме «Болезни системы кровообращения — уязвимые группы пациентов, определяющие максимальный вклад в развитие сосудистых катастроф».

Камкин отметил, что первопричиной смертности в РФ остаются болезни системы кровообращения, именно поэтому проект «Продолжительная активная жизнь» получил свое развитие в новом национальном проекте.

«Безусловно, у нас сохранились мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с болезнями системы кровообращения. На сегодняшний день уже 900 тысяч человек это лекарственное обеспечение получили уже в текущем году», — сказал замминистра.