В России снизилось число повторных инфарктов

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Количество повторных инфарктов в России с 2019 по 2024 год снизилось на 40%, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
«С 2019 по 2024 год на 40% снизилось количество повторных инфарктов», — говорится в презентации, представленной замминистра в ходе круглого стола в Госдуме «Болезни системы кровообращения — уязвимые группы пациентов, определяющие максимальный вклад в развитие сосудистых катастроф».
Камкин отметил, что первопричиной смертности в РФ остаются болезни системы кровообращения, именно поэтому проект «Продолжительная активная жизнь» получил свое развитие в новом национальном проекте.
«Безусловно, у нас сохранились мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с болезнями системы кровообращения. На сегодняшний день уже 900 тысяч человек это лекарственное обеспечение получили уже в текущем году», — сказал замминистра.