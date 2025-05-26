Будущее Осинькина в Самаре решится на встрече с губернатором Федорищевым

Обсуждения запланированы на понедельник. Об этом пишет журналист и инсайдер Иван Карпов.
На встрече с главой 63-го региона Вячеславом Федорищевым решится будущее нынешнего наставника волжан Игоря Осинькина. Ранее губернатор требовал от «Крылышек» место в топ-8 РПЛ по итогам сезона. Клуб занял десятое место.
Также Карпов пишет, что руководство считает команду нестабильной. Плюс, если отечественному специалисту и предложат новое соглашение, то оно будет скромнее текущего — 7,4 млн рублей в месяц, сообщает инсайдер.
В последней встрече нынешнего розыгрыша РПЛ волжане разошлись ничьей с воронежским «Факелом» — 1:1 (12+). Отличился Доминик Ороз.
Ранее рассказывали, как часто арбитры ошибались на матчах «зелено-бело-синих» и «Акрона».
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