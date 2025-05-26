В Казачинско-Ленском районе восстановили на работе незаконно уволенную женщину

— Оказалось, что работницу уволили в тот момент, когда она находилась в отпуске по беременности и родам, что прямо запрещено законом. Кроме того, выяснилось, что ее срочный трудовой договор ранее продлевался с нарушением сроков, что по трудовому законодательству автоматически превращало его в бессрочный, — сообщает пресс-служба ведомства.