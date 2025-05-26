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В Казачинско-Ленском районе восстановили на работе незаконно уволенную женщину

Работницу уволили в момент, когда она находилась в отпуске по беременности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Казачинско-Ленском районе завершилось разбирательство по делу о незаконном увольнении местной жительницы. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, женщина работала табельщиком на одном из предприятий и была уволена под предлогом истечения срока трудового договора. Однако проверка выявила серьезные нарушения трудового законодательства.

— Оказалось, что работницу уволили в тот момент, когда она находилась в отпуске по беременности и родам, что прямо запрещено законом. Кроме того, выяснилось, что ее срочный трудовой договор ранее продлевался с нарушением сроков, что по трудовому законодательству автоматически превращало его в бессрочный, — сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор района обратился в суд с требованием признать увольнение незаконным, восстановить женщину на работе и взыскать компенсацию морального вреда. Суд полностью удовлетворил эти требования. В результате решения суда женщина восстановлена в прежней должности, а также ей выплачено 30 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионные права жительницы Саянска были восстановлены после вмешательства прокуратуры.