Жители домов Приволжского района Казани на сутки останутся без воды

Некоторые дома Приволжского района Казани на сутки останутся без воды. Причиной стало подключение вынесенного участка водопровода по улице Хади Такташа к централизованным сетям водоснабжения.
Как сообщает МУП «Водоканал», подача воды будет прекращена с 9:00 28 мая до 11:00 29 мая по следующим адресам:
ул. Х. Такташа, 120 корп.1,3,4,5,6; 120а, 122, 122 корп.1,2,3; 122 В, 122 В корп.2; 124, 124 корп.2,3,4,5;
СНТ «Садовод», 1, 2, 4, 67,70, 71, 73.
Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.