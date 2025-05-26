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Жители домов Приволжского района Казани на сутки останутся без воды

Причиной стало подключение участка водопровода к централизованным сетям.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Некоторые дома Приволжского района Казани на сутки останутся без воды. Причиной стало подключение вынесенного участка водопровода по улице Хади Такташа к централизованным сетям водоснабжения.

Как сообщает МУП «Водоканал», подача воды будет прекращена с 9:00 28 мая до 11:00 29 мая по следующим адресам:

ул. Х. Такташа, 120 корп.1,3,4,5,6; 120а, 122, 122 корп.1,2,3; 122 В, 122 В корп.2; 124, 124 корп.2,3,4,5;

СНТ «Садовод», 1, 2, 4, 67,70, 71, 73.

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60.