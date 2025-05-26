Обществознание будут изучать с девятого класса

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Обществознание, начиная с 1 сентября 2026 года, будет изучаться с 9-го класса, оставшееся время будет отведено на изучение истории, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны», — сказал министр журналистам на брифинге в правительстве РФ.
Кравцов добавил, что завершена работа над государственными едиными учебниками по истории для 5−9-х классов, а также для учебников обществознания с 9-го по 11-й класс. −0-