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Обществознание будут изучать с девятого класса

Кравцов: с 1 сентября обществознание будут изучать с 9-го класса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Обществознание, начиная с 1 сентября 2026 года, будет изучаться с 9-го класса, оставшееся время будет отведено на изучение истории, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны», — сказал министр журналистам на брифинге в правительстве РФ.

Кравцов добавил, что завершена работа над государственными едиными учебниками по истории для 5−9-х классов, а также для учебников обществознания с 9-го по 11-й класс. −0-