В центре Ташкента на большом экране покажут важнейшие матчи сборной Узбекистана в отборе на ЧМ-2026

Vaib.uz (Узбекистан. 26 мая). С 5 по 10 июня в Ташкенте, на площади перед Национальной библиотекой Узбекистана, пройдут масштабные молодежные мероприятия. Одним из главных событий станут прямые трансляции решающих матчей национальной сборной Узбекистана по футболу в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщил столичный хокимият.