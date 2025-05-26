В центре Ташкента на большом экране покажут важнейшие матчи сборной Узбекистана в отборе на ЧМ-2026

Календарь трансляций:
- 5 июня — матч ОАЭ — Узбекистан.
- 10 июня — матч Узбекистан — Катар.
Обе встречи будут транслироваться на большом экране на открытом воздухе, и все желающие смогут поддержать сборную вместе с другими болельщиками в атмосфере футбольного единения.
Помимо трансляций, в программе — мотивационные шоу, творческие выступления, концерты, а также интерактивные форматы и тематические активности для молодежи. Организаторы обещают яркую атмосферу, живое участие и море эмоций — это не просто просмотр футбола, а настоящий городской фестиваль в поддержку команды.