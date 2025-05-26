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В центре Ташкента на большом экране покажут важнейшие матчи сборной Узбекистана в отборе на ЧМ-2026

Vaib.uz (Узбекистан. 26 мая). С 5 по 10 июня в Ташкенте, на площади перед Национальной библиотекой Узбекистана, пройдут масштабные молодежные мероприятия. Одним из главных событий станут прямые трансляции решающих матчей национальной сборной Узбекистана по футболу в рамках квалификации на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщил столичный хокимият.

Источник: Vaib.Uz

Календарь трансляций:

  • 5 июня — матч ОАЭ — Узбекистан.
  • 10 июня — матч Узбекистан — Катар.

Обе встречи будут транслироваться на большом экране на открытом воздухе, и все желающие смогут поддержать сборную вместе с другими болельщиками в атмосфере футбольного единения.

Помимо трансляций, в программе — мотивационные шоу, творческие выступления, концерты, а также интерактивные форматы и тематические активности для молодежи. Организаторы обещают яркую атмосферу, живое участие и море эмоций — это не просто просмотр футбола, а настоящий городской фестиваль в поддержку команды.