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Удача принесла более 43 млн рублей: житель Челябинской области дважды выиграл в лотерею

Житель Челябинской области получил 43,5 млн рублей за две выигранные лотереи.

Источник: Комсомольская правда

Житель Челябинской области Вячеслав Б., занимающийся грузоперевозками по России, дважды за два года стал миллионером благодаря участию в лотереях. В общей сложности удача принесла мужчине более 43 млн рублей.

— Занимаюсь сейчас ремонтом дома и квартиры. Продолжаю также участвовать, вдруг повезет в третий раз! — рассказал Вячеслав.

В 2023 году мужчина выиграл в лотерею 41,8 млн рублей, а в 2024-м — еще 1,75 млн рублей. Своей первый выигрыш мужчина потратил на покупку двух квартир, автомобиля для супруги и по миллиону рублей подарил матери и теще.