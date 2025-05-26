Пыльные бури и грозовые дожди ожидаются в Ростовской области

По прогнозу, сегодня пыльная буря пройдет местами по южной половине региона. Ветер сохранится восточный и юго-восточный 8−13 м/с, иногда его порывы могут достигать 15−20 м/с. Столбики термометров сохранятся в пределах +25−30 градусов. Осадки в течение дня не ожидаются.