Пыльные бури и грозовые дожди ожидаются в Ростовской области

Ростовскую область уже сегодня, 26 мая, накроет пыльная буря. Об этом предупредили донские спасатели и синоптики Гидрометцентра.
По прогнозу, сегодня пыльная буря пройдет местами по южной половине региона. Ветер сохранится восточный и юго-восточный 8−13 м/с, иногда его порывы могут достигать 15−20 м/с. Столбики термометров сохранятся в пределах +25−30 градусов. Осадки в течение дня не ожидаются.
Сильный ветер в регионе будет также бушевать завтра и послезавтра. 27 числа еще возможны пыльные бури, а 28 числа обещают кратковременные грозовые дожди. Столбики термометров установятся в районе +23−28 градусов, местами будет до +31.
Напомним, во время пыльных или по-другому песчаных бурь ветер разносит частицы почвы и остатки удобрений. Это опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
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