Организаторов квеста в Москве, на котором пострадали подростки, осудили

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Двое организаторов квеста в Москве, на котором в 2022 году пострадали пятеро подростков, получили условные сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
По данным следствия, вечером 11 сентября 2022 года во время посещения квеста подростками на юго-востоке Москвы произошло возгорание материалов декораций из-за использования актером-аниматором небольшого газового баллона, в результате термические ожоги получили пятеро несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет.
«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин… Приговором суда им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно каждому», — говорится в сообщении.
Они признаны виновными по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Подчеркивается, что уголовное дело против третьего организатора квеста выделено в отдельное производство, в настоящее время принимаются меры к его установлению и задержанию.