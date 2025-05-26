Организаторов квеста в Москве, на котором пострадали подростки, осудили

По данным следствия, вечером 11 сентября 2022 года во время посещения квеста подростками на юго-востоке Москвы произошло возгорание материалов декораций из-за использования актером-аниматором небольшого газового баллона, в результате термические ожоги получили пятеро несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет.