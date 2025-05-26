Огненная «птица» над Солнцем может оказаться выбросом корональной массы

«На кадрах с телескопа LASCO мы видим выброс корональной массы — облако заряженных частиц (протонов, ядер гелия, электронов и др.), разогретых до миллионов градусов и выброшенных из короны в результате активности его [Солнца] магнитного поля. Такие выбросы сопровождаются мощными вспышками и могут достигать огромных размеров. Размер этого выброса 150 тыс. км — это более чем в 10 раз больше диаметра Земли. Он возвышается над видимым диском Солнца на 2 млн км. Его причудливая форма — случайный оптический эффект», — рассказала Кравченко, которую цитирует пресс-служба.