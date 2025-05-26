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Огненная «птица» над Солнцем может оказаться выбросом корональной массы

Старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Евгения Кравченко назвала необычную форму выброса случайным оптическим эффектом.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Объект возле Солнца, зафиксированный на днях телескопом LASCO, по-видимому, представляет собой гигантский выброс корональной массы — заряженных элементарных частиц, сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ). Такое мнение высказала старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Евгения Кравченко.

Ранее ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили об изображениях, полученных с помощью одного из телескопов LASCO 24 мая. Объект напоминает гигантскую огненную птицу.

«На кадрах с телескопа LASCO мы видим выброс корональной массы — облако заряженных частиц (протонов, ядер гелия, электронов и др.), разогретых до миллионов градусов и выброшенных из короны в результате активности его [Солнца] магнитного поля. Такие выбросы сопровождаются мощными вспышками и могут достигать огромных размеров. Размер этого выброса 150 тыс. км — это более чем в 10 раз больше диаметра Земли. Он возвышается над видимым диском Солнца на 2 млн км. Его причудливая форма — случайный оптический эффект», — рассказала Кравченко, которую цитирует пресс-служба.

Огромное облако заряженных частиц, по оценке Кравченко, с большой скоростью отправилось в межпланетное пространство. Как полагает астрофизик, если бы выброс был направлен в сторону Земли, то стал бы причиной ярких полярных сияний. Однако он произошел на краю Солнечного диска и «особо нас не заденет».

«Несмотря на масштабы, это вполне рядовое для Солнца явление. Подобные выбросы происходят регулярно, особенно в периоды повышенной солнечной активности. Сейчас мы как раз проходим через максимум 11-летнего цикла», — отметила Кравченко.