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Решено: Последний звонок в школах Кишинева прозвенит 30 мая

Об этом объявил мэр столицы Ион Чебан.

Источник: Комсомольская правда

Последний звонок в школах Кишинева пройдет в 8:30, 30 мая. Об этом объявил мэр Кишинева Ион Чебан.

«После консультаций с родителями и учителями было решено, что традиционное и красивое мероприятие “Последний звонок” будет организовано в Кишиневе в пятницу утром, 30 мая. Утром пройдет линейка, после которой дети отправятся в свои классы на последний урок.

Тесты завершены, все остальные формальные мероприятия окончены. Прошу не подвергать учащихся стрессу и дать им возможность на этой неделе играть, взаимодействовать, общаться и подводить итоги года. Перестаньте заставлять их сидеть за партами", — заявил Чебан.

Напомним, минобразования предложило школам самостоятельно решить, в какой день проводить «Последний звонок» — 30 или 31 мая.

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