Народный костюм Самарской области покажут на выставке 28 мая в галерее ремесел

28 мая в 13:00 в галерее ремесел агентства социокультурных технологий в Самаре откроется выставка «Народный кутюр, или уйма всякого наряда» (0+), посвящённая народному костюму Самарской области.
Посетителям покажут более 30 образов — от точных реплик традиционной одежды до работ современных дизайнеров и студентов, вдохновлённых местным фольклором. Над проектом работали 10 мастеров и специалисты в области этнографии и моды.
Выставка предлагает не только визуальное знакомство с традициями, но и аудиоспектакль по эссе Владимира Миклавчича о крепости Самара. Еженедельно будут проходить мастер-классы и лекции.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Выставка будет работать до 31 июля.
Вход свободный. Адрес: ул. Некрасовской, 78.
Ранее мы писали, что 29 мая на Станкозаводе в пространстве «Бенке Холл» ансамбль современной хореографии ARU покажет два спектакля (16+) — «Процесс Inst. 0» и «Процесс Const. 1».
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