За неделю Погранполиция пресекла более десяти попыток использования поддельных документов

В результате процедур пограничного контроля случаи выявления такого рода документов были выявлены как при въезде в Республику Молдова, так и при выезде из нее. Большинство случаев использования подделок выявлено в Кишиневском международном аэропорту — четыре эпизода. На КПП «Леушены» выявлено три случая, на КПП «Тудора» — два и по одному на КПП «Скулены», «Костешты» и «Кагул».