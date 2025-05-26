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За неделю Погранполиция пресекла более десяти попыток использования поддельных документов

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Двенадцать случаев обнаружения проездных документов с явными признаками подделки выявили сотрудники Пограничной полиции Молдовы за прошедшую неделю, информирует пресс-служба ведомства.

Источник: Sputnik.md

В результате процедур пограничного контроля случаи выявления такого рода документов были выявлены как при въезде в Республику Молдова, так и при выезде из нее. Большинство случаев использования подделок выявлено в Кишиневском международном аэропорту — четыре эпизода. На КПП «Леушены» выявлено три случая, на КПП «Тудора» — два и по одному на КПП «Скулены», «Костешты» и «Кагул».

Все подозрительные документы были изъяты и отправлены на экспертизу. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств, уточнили в Погранполиции.

В ведомстве напомнили, что использование или предъявление поддельных проездных документов при пересечении государственной границы считается преступлением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Республики Молдова.

Напомним, на прошлой неделе в республике разгорелся крупный скандал, связанный с задержанием высокопоставленных сотрудников таможни по подозрению в коррупции. Так, 21 мая были задержаны руководитель Центра таможенного управления, а также таможенный брокер в рамках уголовного дела о пассивной коррупции при отягчающих обстоятельствах.

На брифинге в понедельник, отвечая на вопрос журналистов, последуют ли в связи с этим отставки руководства Таможенной службы, премьер Дорин Речан заявил, что главе ведомства поставлена задача искоренить явление коррупции в подчиненной ему структуре. Однако прямого ответа, будут ли кадровые решения, Речан не дал.