«Тело обнаружено в водоеме». Милиция сказала, что разыскиваемая с 5 мая минчанка, страдающая психологическим расстройством, погибла

В четверг, 8 мая, появилась информация о поисках 25-летней минчанки Анастасии Кабак, которая страдает психологическим расстройством и может не отзываться на свое имя. Сообщалось, что девушка 5 мая вышла из дома и о ее местонахождении ничего не было известно.