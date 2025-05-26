«Тело обнаружено в водоеме». Милиция сказала, что разыскиваемая с 5 мая минчанка, страдающая психологическим расстройством, погибла

Милиция сообщила, что разыскиваемая с 5 мая минчанка с психологическим расстройством погибла. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В четверг, 8 мая, появилась информация о поисках 25-летней минчанки Анастасии Кабак, которая страдает психологическим расстройством и может не отзываться на свое имя. Сообщалось, что девушка 5 мая вышла из дома и о ее местонахождении ничего не было известно.
«25-летняя минчанка Кабак Анастасия Анатольевна найдена. Она погибла», — рассказали в милиции 26 мая.
В сообщении говорится, что тело девушки было обнаружено в водоеме. В пресс-службе уточнили, что для установления причины, а также времени смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. В ГУВД поблагодарили всех тех, кто принимал участие в поисках и выразили слова соболезнования родным.
Ранее в Минске девушка утонула в реке Лошица.
Также сообщалось, что в минской Серебрянке мужчина умер прямо на улице.
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