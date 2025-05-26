Даванков заявил, что готов провести дебаты с Мизулиной

Telegram-канал Baza написал 24 мая, что Мизулина в ответ на это обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить дело на Даванкова по статьям о клевете и ложному доносу. В свою очередь Даванков в этот же день в своем Telegram-канале обратился к Мизулиной, отметив, что «главное в следственных действиях — не выйти на себя».