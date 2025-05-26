Даванков заявил, что готов провести дебаты с Мизулиной

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заявил, что готов провести дебаты с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале выразил готовность провести дебаты Даванкова и Мизулиной в эфире «Соловьев.Live».
«По дебатам с Мизулиной — конечно согласен», — написал Даванков в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что дебаты впервые были предложены еще полтора года назад.
«Поэтому сразу приглашаю на дебаты Шамана. К нему у меня тоже много вопросов», — добавил вице-спикер Госдумы.
В феврале Даванков сообщил в своём Telegram-канале, что Мизулина выступила в пользу разблокировки соцсети X. По его словам, один из ее аргументов — «мол, новая администрация США проводит настолько правильную политику, что соцсети меняются на глазах». Вице-спикер отметил, что такая похвала американских соцсетей может стать поводом поводом для проверки Мизулиной на иностранное влияние.
Кроме того, в апреле вице-спикер Госдумы сообщил в своем Telegram-канале, что написал обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить главу «Лиги безопасного интернета» на вымогательство.
Telegram-канал Baza написал 24 мая, что Мизулина в ответ на это обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить дело на Даванкова по статьям о клевете и ложному доносу. В свою очередь Даванков в этот же день в своем Telegram-канале обратился к Мизулиной, отметив, что «главное в следственных действиях — не выйти на себя».