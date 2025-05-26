В Башкирии изменится расписание раевской электрички

В Башкирии на этой неделе в связи с ремонтом путей на перегоне Давлеканово — Раевка изменится расписание некоторых электричек.
28, 30 мая пригородный поезд № 6426 Раевка — Шакша отправится из Раевки в 5.47, в Юматово прибудет в 7.41, в Шакшу в 8.52.
Об этом предупредили в БППК.
В Башкирии на этой неделе в связи с ремонтом путей на перегоне Давлеканово — Раевка изменится расписание некоторых электричек.
28, 30 мая пригородный поезд № 6426 Раевка — Шакша отправится из Раевки в 5.47, в Юматово прибудет в 7.41, в Шакшу в 8.52.