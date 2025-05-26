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В Башкирии изменится расписание раевской электрички

Об этом предупредили в БППК.

Источник: БППК

В Башкирии на этой неделе в связи с ремонтом путей на перегоне Давлеканово — Раевка изменится расписание некоторых электричек.

28, 30 мая пригородный поезд № 6426 Раевка — Шакша отправится из Раевки в 5.47, в Юматово прибудет в 7.41, в Шакшу в 8.52.