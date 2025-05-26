Губернатор поставил воронежскому «Факелу» задачу сразу вернуться в Премьер-лигу

Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался о результатах выступления «Факела». Напомним, по итогам сезона команда вылетела в первую лигу.
Глава области заявил, что последнее место «Факела» в турнирной таблице станет предметом рассмотрения на попечительском советом клуба.
Александр Гусев отметил, что за время игр команды в Премьер-лиге воронежские болельщики влюбили в себя стадионы всей страны. И поставил перед командой четкую задачу:
— Она может быть только одна — возврат в высший дивизион. И дольше одного сезона болельщики ждать не должны.
Отметим, что большую часть бюджета «Факела» обеспечивает областная казна. Так что можно сделать предположение, что, исходя из задачи, финансирование команды либо оставят неизменным, либо, если уменьшат, то незначительно.
Между тем, стало известно о намерениях восьми футболистов уйти из «Факела». В то же время пока сообщили лишь об одном новичке — защитнике Юрии Журавлеве.