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В Могилеве студент из Эфиопии утонул в реке Днепр, решив искупаться

МЧС сообщило, что студент из Эфиопии решил искупаться и утонул в Днепре в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве студент из Эфиопии утонул в реке Днепр, решив искупаться. Подробности привели в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в субботу, 24 мая, примерно в 18.22 спасателям поступила информация, что в реке Днепр в Могилеве по улице Правонабережной тонет человек. Установлено, что компания молодых людей отдыхала на берегу реки. В какой-то момент один из парней решил искупаться. Проплыв небольшое расстояние, он скрылся с поверхности воды.

«21-летний утонувший молодой человек является гражданином Эфиопии и студентом одного из вузов Могилева», — уточнили в МЧС.

В пресс-службе добавили, что Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета по указанному факту проводит проверку.

Ранее в Минске девушка утонула в реке Лошица.

Тем временем милиция сказала, что разыскиваемая с 5 мая минчанка, страдающая психологическим расстройством, погибла: «Тело обнаружено в водоеме».

Кстати, Белгидромет сказал о дождливой погоде в конце мая в Беларуси: «Дожди продолжат идти в большинстве районов».