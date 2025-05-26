В Могилеве студент из Эфиопии утонул в реке Днепр, решив искупаться. Подробности привели в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в субботу, 24 мая, примерно в 18.22 спасателям поступила информация, что в реке Днепр в Могилеве по улице Правонабережной тонет человек. Установлено, что компания молодых людей отдыхала на берегу реки. В какой-то момент один из парней решил искупаться. Проплыв небольшое расстояние, он скрылся с поверхности воды.
«21-летний утонувший молодой человек является гражданином Эфиопии и студентом одного из вузов Могилева», — уточнили в МЧС.
В пресс-службе добавили, что Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета по указанному факту проводит проверку.
Ранее в Минске девушка утонула в реке Лошица.
Тем временем милиция сказала, что разыскиваемая с 5 мая минчанка, страдающая психологическим расстройством, погибла: «Тело обнаружено в водоеме».
Кстати, Белгидромет сказал о дождливой погоде в конце мая в Беларуси: «Дожди продолжат идти в большинстве районов».