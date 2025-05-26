В Могилеве студент из Эфиопии утонул в реке Днепр, решив искупаться

Сообщается, что в субботу, 24 мая, примерно в 18.22 спасателям поступила информация, что в реке Днепр в Могилеве по улице Правонабережной тонет человек. Установлено, что компания молодых людей отдыхала на берегу реки. В какой-то момент один из парней решил искупаться. Проплыв небольшое расстояние, он скрылся с поверхности воды.