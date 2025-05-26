В Томске открыли лабораторию по выращиванию клеток вне организма

ТОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Лабораторию биологии культивируемых клеток открыли в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) в рамках программы «Приоритет-2030». В лаборатории будут изучать клеточные механизмы развития заболеваний и разрабатывать новые методы диагностики и терапии, передает корреспондент ТАСС с открытия.
«Мы работаем над изучением проблем иммунометаболизма — это проблема динамических взаимоотношений между компонентами обмена веществ в организме и состоянием факторов иммунной системы. В результате исследований мы выявляем факторы нарушения такого взаимодействия. Знания о таких факторах мы можем использовать для разработки способов диагностики, профилактики и персонализированной терапии социально-значимых хронических заболеваний человека», — сказала завкафедрой биологии и генетики СибГМУ, руководитель лаборатории Ольга Воронкова.
По ее словам, нарушение взаимодействия между иммунной системой и метаболизмом играет важную роль в эпидемиологии современных социально-значимых неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистая патология, онкологические заболевания, бронхо-легочная патология.
Культивирование клеток вне организма — это уникальная технология, которая дает возможность исследовать их биохимию, физиологию, поведение и дифференцировку. Лаборатория оснащена современным оборудованием для культивирования клеток, проведения цитогенетических и молекулярно-генетических исследований. Она станет площадкой для междисциплинарных исследований и подготовки студентов, а также для сотрудничества с клиницистами и индустриальными партнерами.
Сейчас в лаборатории работают над несколькими междисциплинарными исследовательскими проектами, которые получили финансовую поддержку от Российского научного фонда и Администрации Томской области. Среди них исследование влияния метаболического синдрома на бронхолегочную систему и проект по изучению клещевых инфекций.
«Открытие этой лаборатории — наш вклад в развитие персонализированного подхода к лечению, когда терапия будет основываться на индивидуальных особенностях пациента. Особенно ценно, что здесь сразу создана среда, где студенты смогут не просто изучать теорию, а участвовать в реальных исследованиях, которые уже сегодня получают поддержку ведущих научных фондов. Такие проекты стирают границы между образованием и наукой, формируя новое поколение специалистов, готовых решать сложные профессиональные задачи», — сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.