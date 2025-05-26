В Томске открыли лабораторию по выращиванию клеток вне организма

«Открытие этой лаборатории — наш вклад в развитие персонализированного подхода к лечению, когда терапия будет основываться на индивидуальных особенностях пациента. Особенно ценно, что здесь сразу создана среда, где студенты смогут не просто изучать теорию, а участвовать в реальных исследованиях, которые уже сегодня получают поддержку ведущих научных фондов. Такие проекты стирают границы между образованием и наукой, формируя новое поколение специалистов, готовых решать сложные профессиональные задачи», — сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.