На набережной Тухачевского будут искать радиацию

По плану, в границах улиц Таубе—Кемеровской на набережной Тухачевского будет обновлена автомобильная дорога. Кроме того, здесь появятся новые малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, зеленые зоны и новое наружное освещение. Стоимость работ составит около 434,7 млн рублей.