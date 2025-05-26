На набережной Тухачевского будут искать радиацию

В 2026 году в Омске начнется капитальный ремонт набережной Тухачевского на участке от улицы Таубе до улицы Кемеровской. Подрядчика Управление дорожного хозяйства и благоустройства города определит уже в конце мая.
Подрядчик должен будет провести проектные изыскания, подготовить документацию, провести капремонт. А помимо этих стандартных действий — обследовать этот участок набережной на уровень радиационного излучения и провести оценку геологических и техногенных рисков.
По плану, в границах улиц Таубе—Кемеровской на набережной Тухачевского будет обновлена автомобильная дорога. Кроме того, здесь появятся новые малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, зеленые зоны и новое наружное освещение. Стоимость работ составит около 434,7 млн рублей.