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Заморозки на востоке, на юге — до +35: прогноз погоды на три дня в Казахстане

Прогноз погоды по Казахстану на 27—29 мая 2025 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 88% 764 мм рт. ст. +16°
Источник: freepik

Холод, наблюдавшийся в прошедшие дни в северной половине страны, начнет постепенно смещаться на восток, где вслед дождям придет понижение температуры воздуха, и в ночные часы в отдельных регионах ожидаются заморозки. Но не смотря на то, что основной холод постепенно смещается за пределы Казахстана, северо-западный антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, не даст сильное повышение температуры воздуха: ночами еще будет свежо, а днем столбики термометров зафиксируют 20−25 тепла.

говорится в сообщении

И только на западе и юге республики жители почувствуют лето — здесь 29 мая воздух днем прогреется до 30−35 градусов тепла.