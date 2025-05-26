Заморозки на востоке, на юге — до +35: прогноз погоды на три дня в Казахстане

Холод, наблюдавшийся в прошедшие дни в северной половине страны, начнет постепенно смещаться на восток, где вслед дождям придет понижение температуры воздуха, и в ночные часы в отдельных регионах ожидаются заморозки. Но не смотря на то, что основной холод постепенно смещается за пределы Казахстана, северо-западный антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, не даст сильное повышение температуры воздуха: ночами еще будет свежо, а днем столбики термометров зафиксируют 20−25 тепла.