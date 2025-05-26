Четырехлетние дети доказали умение «считывать» эмоции в контексте

«Исследователи обнаружили, что дети в целом распознавали более позитивное эмоциональное состояние, когда ребенок был изображен с другом, по сравнению с тем, когда он сидел один. Однако, когда ситуация была переосмыслена — предполагая, что друг уходит, тем самым делая их игру прощанием, — атрибуции детей стали заметно более негативными. И наоборот, видя ребенка, сидящего одного как человека, ожидающего возвращения друга, они меняли свои атрибуции с изначально негативного эмоционального состояния на более позитивное. Обнаруженная тенденция сохранилась для всех детей и указывает на то, что уже с четырехлетнего возраста дети используют ситуативные подсказки, чтобы сделать вывод о том, что может чувствовать другой человек», — говорится в сообщении.