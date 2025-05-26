«Черный квадрат» Малевича покажут в Калининграде

Собеседница агентства отметила, что «Черный квадрат» — самая популярная картина выставки. Это одно из самых загадочных произведений ХХ века, радикально перевернувшее прежние представления об искусстве. Впервые работа была показана в декабре 1915 года. Представленный в филиале «Чёрный квадрат» написан художником в 1929 году, наиболее близок к первоначальному варианту 1915 года и почти точно совпадает с ним по размерам. Он был создан художником для персональной выставки в Третьяковской галерее.