«Черный квадрат» Малевича покажут в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 26 мая — РИА Новости. Картину «Черный квадрат» Казимира Малевича впервые покажут в Калининграде во время открытия филиала Государственной Третьяковской галереи, картина уже доставлена, состоялась ее распаковка, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала.
«Распаковка картины состоялась в рамках подготовки масштабного выставочного проекта “Пять веков русского искусства”. Над монтажом работает команда кураторов, искусствоведов и реставраторов из Третьяковской галереи Москвы», — сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства отметила, что «Черный квадрат» — самая популярная картина выставки. Это одно из самых загадочных произведений ХХ века, радикально перевернувшее прежние представления об искусстве. Впервые работа была показана в декабре 1915 года. Представленный в филиале «Чёрный квадрат» написан художником в 1929 году, наиболее близок к первоначальному варианту 1915 года и почти точно совпадает с ним по размерам. Он был создан художником для персональной выставки в Третьяковской галерее.
В церемонии распаковки картины принял участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«Черный квадрат» Казимира Малевича впервые прибыл в Калининград. Уникальный шедевр, известный на весь мир, скоро увидим в филиале Третьяковской галереи. Спасибо президенту и Государственной Третьяковской галерее за подарок нашему региону — новый музей. Ждём открытие выставки «Пять веков русского искусства», — написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Выставка «Пять веков русского искусства» откроет работу филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде. В новом арт-пространстве выставка призвана воссоздать образ огромной страны на примерах лучших произведений русского искусства из собрания музея.
В экспозицию войдёт около 300 произведений из коллекции Государственной Третьяковской галереи: портреты кисти Боровиковского, Тропинина, Репина, Серова, пейзажи, написанные Щедриным, Левитаном, Куинджи, работы авангардистов — Малевича, Кандинского, произведения участников группы «Бубновый валет», представителей соцреализма и «сурового стиля», художников периода оттепели, скульптуры Голубкиной, Мухиной, а также произведения мастеров искусства второй половины ХХ века.
Точной даты открытия филиала Третьяковской галереи в Калининграде пока нет. На сайте учреждения опубликована информация, что это лето 2025 года.