Из омского «Авангарда» уйдут четыре хоккеиста

У первых трех игроков контракты с ХК «Авангард» действующие. Однако, как пояснили в агентстве, тренерский штаб не видит их в основном составе команды на следующий сезон. Для них ищут варианты обмена на других игроков. Такое же решение принято в отношении Артема Мурылёва, у него контракт уже истекает.