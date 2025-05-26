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Из омского «Авангарда» уйдут четыре хоккеиста

У них действующие контракты, но в основном составе клуб их не видит.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны имена четырех игроков, которые должны в ближайшее время покинуть «Авангард». Все они являются клиентами хоккейного агентства Winners. Как сообщило агентство в своем телеграмм-канале, из омской команды уйдут Александр Филатьев, Алексей Соловьёв, Павел Коледов и Артем Мурылёв.

У первых трех игроков контракты с ХК «Авангард» действующие. Однако, как пояснили в агентстве, тренерский штаб не видит их в основном составе команды на следующий сезон. Для них ищут варианты обмена на других игроков. Такое же решение принято в отношении Артема Мурылёва, у него контракт уже истекает.