Как проявляет себя меланхолик в жизни, работе и отношениях и как распознать этот тип темперамента

«Меланхолики тяжело переживают стресс и практически не показывают этого окружающим. Внешне они могут выглядеть спокойно, но внутри разгорается настоящая буря. Такие люди склонны надолго застревать в переживаниях, искать вину в себе и разбирать события по миллиметру. Им трудно “отпустить ситуацию”, они мысленно возвращаются к ней снова и снова. Именно поэтому после тяжелых периодов им требуется больше времени на восстановление. Важно, чтобы рядом были те, кто не будет торопить их словами “да ладно, забудь”. Им нужно пространство, чтобы чувствовать, проживать и возвращаться к себе постепенно», — дополнила психолог.