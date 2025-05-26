Цифровое удостоверение личности в Молдове получили уже более 16 000 граждан

Он также проинформировал, что в начтоящее время обрабатывется еще более 70 000 заявлений на получение нового удостоверения личности. Ранее власти объявили, что первый миллион цифровых удостоверений можно будет получить бесплатно. Они действуют 10 лет и содержат электронную подпись сроком на 5 лет.