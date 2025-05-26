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Цифровое удостоверение личности в Молдове получили уже более 16 000 граждан

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Удостоверение личности нового образца со встроенной электронной подписью получили уже более 16 000 человек, сообщил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.

Источник: Sputnik.md

Он также проинформировал, что в начтоящее время обрабатывется еще более 70 000 заявлений на получение нового удостоверения личности. Ранее власти объявили, что первый миллион цифровых удостоверений можно будет получить бесплатно. Они действуют 10 лет и содержат электронную подпись сроком на 5 лет.

Новая ID-карта представляет собой сложный продукт, содержащий более 30 современных элементов защиты. Она даёт мгновенный доступ ко всем цифровым государственным услугам, а электронную подпись можно ставить под документами, подавать с ее помощью заявления.

Напомним, первым гражданином, получившим удостоверение личности нового образца, стала президент Молдовы Майя Санду. Передача документа состоялась на церемонии презентации новых удостоверяющих личность карт.

Удостоверения нового образца не являются обязательными, но постепенно они заменят ныне действующие.