Белорус выиграл 2,9 миллиона долларов на престижном турнире в Черногории

Белорус Николай Воскобойников выиграл 2,9 миллиона долларов на престижном турнире в Черногории, пишет belmir.by.
В сообщении сказано, что белорус находился в шаге от того, чтобы стать чемпионом турнира $100K NLH Main Event серии Triton Poker, который состоялся в Будве в Черногории. Однако второе место позволило Воскобойникову выиграть 2,9 миллиона долларов.
Говорится, что призовой фонд турнира составлял 18 миллионов долларов. В финале турнира белорус остался с американцем Джесси Лонисом. Так, у Воскобойникова было в 6,4 раза меньше фишек, чем у американца. Победителем турнира оказался Лонис. Он выиграл 3,42 миллиона долларов, белорус заработал 2,9 миллиона долларов, заняв второе место.
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