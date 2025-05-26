Белорус выиграл 2,9 миллиона долларов на престижном турнире в Черногории

Говорится, что призовой фонд турнира составлял 18 миллионов долларов. В финале турнира белорус остался с американцем Джесси Лонисом. Так, у Воскобойникова было в 6,4 раза меньше фишек, чем у американца. Победителем турнира оказался Лонис. Он выиграл 3,42 миллиона долларов, белорус заработал 2,9 миллиона долларов, заняв второе место.