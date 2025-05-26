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Гендиректор «Акрона» Власов: в новом сезоне будет сложнее сохранить место в РПЛ

Руководитель «красно-черных» оценил выступление клуба в минувшем розыгрыше Премьер-лиги. Также предположил, чего ожидать в новом, втором для «молодых и звонких» в элите.

Руководитель «красно-черных» оценил выступление клуба в минувшем розыгрыше Премьер-лиги. Также предположил, чего ожидать в новом, втором для «молодых и звонких» в элите.

В прошедшем сезоне тольяттинцы заняли девятое место с 35 очками, десятью победами, пятью ничейными матчами и 15 поражениями. Гендир волжан Алексей Власов считает его удачным:

«Задача была закончить выше стыков, а мы не только выполнили ее, но и закончили выступление в середине таблицы. Однозначно это успех, сомнений быть не может».

В разговоре с «Матч ТВ» добавил: сохранить прописку в предстоящем розыгрыше Премьер-лиги будет труднее. В том числе из-за уровня новичков из Первой лиги. Напрямую в элиту попадут калининградская «Балтика» и столичное «Торпедо».

«Того же результата будет добиться очень сложно. Тем интереснее будет готовиться».

Ранее сообщали, что тольяттинский коллектив хочет усилиться летом. Однако в команде сохранят «определенный костяк».

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