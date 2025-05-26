Крупнейшие древние акулы Земли оказались «всеядными мегахищниками»

Интерес ученых к атомам этих двух изотопов был связан с тем, что тело позвоночных существ менее активно поглощает цинк-66, чем цинк-64, чьи атомы попадают в тело вместе с пищей. Это позволяет использовать его в качестве индикатора того, в какой части цепи питания находится то или иное животное — чем меньше относительная доля цинка-66 в их окаменелых останках, тем ближе они к вершине пищевой пирамиды, где находятся мегахищники, поедающие мясо других хищных существ.