Троим боевикам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область

«Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих военнослужащих 472-го батальона 144-й отдельной пехотной бригады вооруженных формирований Украины: помощника гранатометчика Василия Патлачука, водителя Петра Войта и стрелка Романа Ромакина. Суд приговорил Патлачука, Войта каждого к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима, Ромакина — 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.