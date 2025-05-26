Троим боевикам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 14 до 15 лет лишения свободы трех украинских боевиков, вторгшихся в составе подразделений в Курскую область, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении троих военнослужащих 472-го батальона 144-й отдельной пехотной бригады вооруженных формирований Украины: помощника гранатометчика Василия Патлачука, водителя Петра Войта и стрелка Романа Ромакина. Суд приговорил Патлачука, Войта каждого к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима, Ромакина — 14 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В суде было установлено, что Патлачук, Войт и Ромакин в ночь на 8 ноября 2024 года в составе подразделения незаконно пересекли государственную, вторглись на территорию Курской области. Они заняли ранее оборудованные наблюдательно-огневые позиции, установив единую систему разведки, огня и связи для обеспечения действий подразделений ВФУ. двое суток они удерживали поселение Ольговка под вооруженным контролем.
Утром 11 ноября 2024 года вследствие успешных действий российских военнослужащих, атаковавших занимаемую боевиками позицию, террористическая деятельность была пресечена, после задержания и до вынесения приговора они содержались под стражей.
Все трое были признаны виновными по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).