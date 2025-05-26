Вышел из школы и пропал: В Ростове простились с 14-летним мальчиком, которого нашли погибшим после исчезновения

В день исчезновения урок русского языка неожиданно отменили. Максим, освободившись раньше, вышел из школы без куртки, рюкзака и телефона. Почему-то он не стал ждать отца, который обычно его встречал после занятий. Незадолго до этого, еще в учебном заведении, он позвонил папе и сбросил. На звонки после этого подросток уже не отвечал.