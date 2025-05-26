Вышел из школы и пропал: В Ростове простились с 14-летним мальчиком, которого нашли погибшим после исчезновения

В Ростове-на-Дону простились с 14-летним школьником, тело которого нашли в реке Темерник. Похороны прошли 25 мая, сообщили «КП — Ростов-на-Дону» близкие погибшего.
Напомним, 20 мая семиклассник, не вернулся домой после занятий. Родители сразу забили тревогу и обратились в полицию. К поискам подключились волонтеры, одноклассники и учителя.
— Он был тихим, домашним и очень добрым, — рассказывала ранее в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» его мама. — В школе у него не было друзей, зато с двоюродными братьями он обожал играть.
Известно, что мальчик находился на домашнем обучении. Однако некоторые предметы — русский, математику, информатику — посещал в школе индивидуально.
Мальчик ушел из школы, не дожидаясь отца. Михаил ФРОЛОВ.
В день исчезновения урок русского языка неожиданно отменили. Максим, освободившись раньше, вышел из школы без куртки, рюкзака и телефона. Почему-то он не стал ждать отца, который обычно его встречал после занятий. Незадолго до этого, еще в учебном заведении, он позвонил папе и сбросил. На звонки после этого подросток уже не отвечал.
Позже Максима нашли погибшим. Что случилось на месте трагедии, предстоит выяснить специалистам.
— Признаков криминальной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
«КП — Ростов-на-Дону» выражает соболезнования семье погибшего.
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